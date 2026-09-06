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Царьград

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Карседо сообщил, что Барко не сыграет сегодня против «Динамо»

Карседо сообщил, что Барко не сыграет сегодня против «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объявил, что полузащитник Эсекьель Барко всё еще на антибиотиках и не сможет принять участие в матче против «Динамо» в Москве сегодня в 18:30.

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