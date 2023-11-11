Эксклюзив из стеклянной банки и бутылки от йогурта! Ваза для самого лучшего букета

Первая идея, которая появляется в голове при вопросе, что можно сделать из стеклянной банки — конечно же, ваза! Но чтобы она не получилась банальной, простой и слишком скучной, её нужно украсить каким-то оригинальным декором.
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