Руди Гобер в третий раз за 4 года назван лучшим по игре в защите

Центровой «Юты» Руди Гобер получил приз «Мистер замок» по итогам сезона-2020/21. Гобер выиграл награду лучшему защищающемуся игроку по результатам голосования журналистов.
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