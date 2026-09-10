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ЦБ хочет создать спецсчёт для «зависших» страховых выплат

ЦБ хочет создать спецсчёт для «зависших» страховых выплат

Банк России прорабатывает механизм обращения с невостребованными выплатами по полисам страхования жизни — средствами, которые накопились, но не были получены выгодоприобретателями по независящим от страховщика причинам.

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