«Важно создать образ будущего для вернувшегося солдата»

Начало спецоперации на Украине и пандемия коронавирусной инфекции привели к тому, что люди стали чаще обращаться за психологической помощью, отметил декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.
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