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Царьград

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Лихорадка Западного Нила добралась до Краснодара. Трое госпитализированы

Лихорадка Западного Нила добралась до Краснодара. Трое госпитализированы

В Краснодаре лабораторно подтвердили три случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Все пострадавшие госпитализированы в краевую инфекционную больницу.

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