Махачев, Волков и Малыхин номинированы на премию World MMA Awards

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев претендует на звание «Лучший боец года». Его конкурентами станут действующие чемпионы организации Алекс Перейра, Алешандре Пантожа, Дрикус дю Плесси и тяжеловес PFL Ренан Феррейра.
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