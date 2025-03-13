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Жители освобожденной Казачьей Локни рассказали о жизни в селе при оккупации ВСУ

Жители освобожденной Казачьей Локни рассказали о жизни в селе при оккупации ВСУ

Местные жители села Казачья Локня в Курской области, освобожденного российскими военными, рассказали «Известиям» о том, как им приходилось жить во время оккупации населенного пункта боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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