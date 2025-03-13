Жители освобожденной Казачьей Локни рассказали о жизни в селе при оккупации ВСУ

Местные жители села Казачья Локня в Курской области, освобожденного российскими военными, рассказали «Известиям» о том, как им приходилось жить во время оккупации населенного пункта боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии