«Текстильщик» уступает «Ротору» в Иваново 0:1 после первого тайма

Ивановский «Текстильщик» уступает волгоградскому «Ротору» после первого тайма со счётом 0:1, единственный гол на 39-й минуте забил нападающий Илья Родионов.
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