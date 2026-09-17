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Ивановские новости

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«Текстильщик» уступает «Ротору» в Иваново 0:1 после первого тайма

«Текстильщик» уступает «Ротору» в Иваново 0:1 после первого тайма

Ивановский «Текстильщик» уступает волгоградскому «Ротору» после первого тайма со счётом 0:1, единственный гол на 39-й минуте забил нападающий Илья Родионов.

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