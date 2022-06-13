Офицеры СК России и курсанты ведомственной академии посетили Главный военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота

Офицеры центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту, а также курсанты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России посетили военнослужащих, проходящих лечение в Главном военно-морском госпитале Тихоокеанского флота.
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