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Долина на самом деле Кудельман, а Жасмин — Манахимова: 14 звёзд эстрады с еврейскими корнями

Долина на самом деле Кудельман, а Жасмин — Манахимова: 14 звёзд эстрады с еврейскими корнями

За афишей российской эстрады — не только голоса и характеры, но и родословные, о которых редко говорят со сцены.

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