Сделает Инес де Рамон предложение в наступившем году: стало известно о планах Брэда Питта

Стало известно, что подтолкнуло актера к завершению его бракоразводной битвы с Джоли. Брэд Питт хочет жеиться на Инес де Рамон LEGION-MEDIAФанаты 61-летнего Брэда Питта, которые были чрезвычайно обрадованы появившейся на днях новостью о завершении казавшейся бесконечной судебной разборки актера с Анджелиной Джоли, гадали, что подтолкнуло актера поставить точку в этом деле.