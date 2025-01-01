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Сделает Инес де Рамон предложение в наступившем году: стало известно о планах Брэда Питта

Сделает Инес де Рамон предложение в наступившем году: стало известно о планах Брэда Питта

Стало известно, что подтолкнуло актера к завершению его бракоразводной битвы с Джоли. Брэд Питт хочет жеиться на Инес де Рамон LEGION-MEDIAФанаты  61-летнего Брэда Питта, которые были чрезвычайно обрадованы появившейся на днях новостью о завершении казавшейся бесконечной судебной разборки актера с Анджелиной Джоли, гадали, что подтолкнуло актера поставить точку в этом деле.

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