Участник прорыва в Суджу по газовой трубе госпитализирован с отравлением

Речь идет о военном Евгении Зайцеве из Кунашакского района Челябинской области, пишет URA.ru. Напомним, в результате операции «Поток» в Суджанском районе 800 российских солдат успешно проникли в тыл ВСУ, нанесли вражеским боевикам удар и вошли в Суджу.