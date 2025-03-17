Участник прорыва в Суджу по газовой трубе госпитализирован с отравлением

Речь идет о военном Евгении Зайцеве из Кунашакского района Челябинской области, пишет URA.ru. Напомним, в результате операции «Поток» в Суджанском районе 800 российских солдат успешно проникли в тыл ВСУ, нанесли вражеским боевикам удар и вошли в Суджу.
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