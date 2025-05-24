Косачёв: украинские власти в ближайшие дни ознакомят с содержанием меморандума по конфликту

Заместитель спикера Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Россия в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта на Украине, работа над документом находится на завершающей стадии.
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