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Новак Джокович сыграет на турнире ATP-250 на Мальорке в парном разряде

Новак Джокович сыграет на турнире ATP-250 на Мальорке в парном разряде

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович на следующей неделе сыграет в парном разряде на турнире ATP-250 Mallorca Championships (Мальорка, Испания), сообщает журналист Михал Самульски в своём «Твиттере».

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