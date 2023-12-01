Чем рискуют люди, соглашаясь на постоянную работу как самозанятые

Количество самозанятых в России достигло 9 миллионов человек. Ежедневно количество новых плательщиков налога на профессиональный доход прирастает на 8,5 тысячи, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.
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