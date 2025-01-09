Татарстан вошел в топ-10 регионов для санаторного отдыха

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов для санаторного отдыха. Аналитики отметили развитую культуру и историю республики, а также разнообразие специализированных санаториев, что делает регион привлекательным для отдыхающих разных категорий.
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