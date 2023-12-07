Си Цзиньпин: КНР и ЕС должны укреплять взаимное доверие, диалог и сотрудничество

Китай и Европейский союз должны укреплять политическое взаимное доверие, диалог и сотрудничество. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине, передает РИА Новости.