Си Цзиньпин: КНР и ЕС должны укреплять взаимное доверие, диалог и сотрудничество

Китай и Европейский союз должны укреплять политическое взаимное доверие, диалог и сотрудничество. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине, передает РИА Новости.
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