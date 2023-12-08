Минюст США обвинил Хантера Байдена в неуплате налогов на $1,4 млн

Министерство юстиции США предъявило сыну президента страны Хантеру Байдену обвинения в неуплате налогов на $1,4 миллиона и «трате миллионов долларов на расточительный образ жизни», сообщает Reuters со ссылкой на документы, поданные в Окружной суд в Центральном округе Калифорнии.