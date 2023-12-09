Бешбармак по-казахски: простой и вкусный рецепт для новичков

Бешбармак – классическое мясное угощение, популярное среди тюркоязычных народов. Аппетитная закуска представляет собой сочное отварное мясо (баранину, конину, говядину, гуся), ароматный луковый бульон и тонкое тесто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии