Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Перед вторым заходом на пост губернатора этот Беглов из телевизора не вылезает, лицом работает на свой электорат. Смо...БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ...
  • лина любимцева
    Так они дружбаны? или подельники?БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ...
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    Каук там питерцы только живут?!! Или для них вся происходящая там русофобия  в порядке вещей?БЕГЛОВ И ДИАСПОРЫ...

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Комментарии
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валерия
Наша Госдума- это на 99%сборище врагов  России. Иначе их назвать нельзя, стоит только посмотреть на принимаемые ими законы и на бездействие в критических ситуациях. Вопрос с мигрантами и смертной казнью - лакмусовая бумажка их  сущности!
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3 час.
Алексей Смирнов
Сидельцы по таким статьям работают в гараже? Лом. кирка, двуручная пила и лопата. вот инструмент для таких людей. т.е., либо лесоповал. либо карьер. либо рудник (можно по добыче урана).
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2 час.
лл
лина любимцева
ХВАТИТ бесконтрольно запускать в Россию мигрантов со Средней Азии или вообще откуда-либо. ПОЧЕМУ С ЭТИМ В РОССИИ ПОЛНЫЙ БАРДАК?!!... Раскрой двери своего дома для всех подряд - ВО ЧТО ЭТОТ ДОМ ПРЕВРАТИТСЯ?!! Нашему руководству нужно объяснять такие элементарные вещи?!!
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1 час.

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