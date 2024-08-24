Царьград Зачем мы кормим, поим и охраняем террористов? Возвращение смертной казни - мнение экспертов Фото: Freepik.
Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»
Комментарии
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валерия
Наша Госдума- это на 99%сборище врагов России. Иначе их назвать нельзя, стоит только посмотреть на принимаемые ими законы и на бездействие в критических ситуациях. Вопрос с мигрантами и смертной казнью - лакмусовая бумажка их сущности!
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3 час.
Алексей Смирнов
Сидельцы по таким статьям работают в гараже? Лом. кирка, двуручная пила и лопата. вот инструмент для таких людей. т.е., либо лесоповал. либо карьер. либо рудник (можно по добыче урана).
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2 час.
лл
лина любимцева
ХВАТИТ бесконтрольно запускать в Россию мигрантов со Средней Азии или вообще откуда-либо. ПОЧЕМУ С ЭТИМ В РОССИИ ПОЛНЫЙ БАРДАК?!!... Раскрой двери своего дома для всех подряд - ВО ЧТО ЭТОТ ДОМ ПРЕВРАТИТСЯ?!! Нашему руководству нужно объяснять такие элементарные вещи?!!
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1 час.
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