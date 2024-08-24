Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

валерия Наша Госдума- это на 99%сборище врагов России. Иначе их назвать нельзя, стоит только посмотреть на принимаемые ими законы и на бездействие в критических ситуациях. Вопрос с мигрантами и смертной казнью - лакмусовая бумажка их сущности!

Алексей Смирнов Сидельцы по таким статьям работают в гараже? Лом. кирка, двуручная пила и лопата. вот инструмент для таких людей. т.е., либо лесоповал. либо карьер. либо рудник (можно по добыче урана).