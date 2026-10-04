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The Eurasia Daily news agency

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Bolsonaro gets less than 50% of the vote in the elections in Brazil

Bolsonaro gets less than 50% of the vote in the elections in Brazil

The right-wing presidential candidate of Brazil, Flavio Bolsonaro, receives less than 50% of the votes needed to win in the first round, follows from the results of counting 64.

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