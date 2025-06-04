Китай и ЕС обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Министр торговли Китая Ван Вэньтао встретился с комиссаром Европейского союза по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем в Париже на полях заседания Всемирной торговой организации, сообщает romanian.
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