На польские истребители МиГ-29 появился ещё один потенциальный покупатель Польские истребители МиГ-29, передачу которых Варшава и Киев никак не могут согласовать п.
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На польские истребители МиГ-29 появился ещё один потенциальный покупатель Польские истребители МиГ-29, передачу которых Варшава и Киев никак не могут согласовать п.
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