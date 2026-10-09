«СВ»: дезертиры из ВСУ фактически захватили власть в Великом Бурлуке

Власть в харьковском поселке Великий Бурлук фактически перешла к дезертировавшим из ВСУ бывшим заключенным, сообщает связанный с российской группировкой войск «Север» паблик «Северный Ветер».
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