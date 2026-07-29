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Мировые Новости

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Эксперты назвали главные особенности дизайна JAECOO

Эксперты назвали главные особенности дизайна JAECOO

Автомобили JAECOO сочетают классические черты внедорожников с современными дизайнерскими решениями. Выразительная передняя часть, строгие линии кузова и технологичный интерьер делают модели бренда заметными как на городских улицах, так и на загородных маршрутах.

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