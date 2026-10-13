Депутат Чаплин объяснил, когда для сделки с квартирой нужно согласие супруга

Жильё, купленное в браке на общие средства, считается совместной собственностью независимо от записи в Едином государственном реестре недвижимости, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).
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