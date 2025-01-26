Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

7 подписчиков

59% Of Americans Don't Have Enough Savings For A $1,000 Emergency: Report

59% Of Americans Don't Have Enough Savings For A $1,000 Emergency: Report

59% Of Americans Don't Have Enough Savings For A $1,000 Emergency: Report Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times (emphasis ours), Most Americans cannot afford a $1,000 emergency expense, with inflation and high interest rates affecting their ability to save adequately, according to a recent survey by consumer services company Bankrate.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх