59% Of Americans Don't Have Enough Savings For A $1,000 Emergency: Report Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times (emphasis ours), Most Americans cannot afford a $1,000 emergency expense, with inflation and high interest rates affecting their ability to save adequately, according to a recent survey by consumer services company Bankrate.
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