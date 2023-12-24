Невероятный "золотой шар" подняли со дна океана и разрезали. Загадок стало ещё больше

Учёные надеются, что смогут разгадать тайну живого организма в условиях лаборатории на суше.В ходе экспедиции по изучению океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в заливе Аляски ученые нашли таинственный шар золотого цвета.
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