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Царьград

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Невероятный "золотой шар" подняли со дна океана и разрезали. Загадок стало ещё больше

Невероятный "золотой шар" подняли со дна океана и разрезали. Загадок стало ещё больше

Учёные надеются, что смогут разгадать тайну живого организма в условиях лаборатории на суше.В ходе экспедиции по изучению океана от Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в заливе Аляски ученые нашли таинственный шар золотого цвета.

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