Пожар вспыхнул в подъезде многоэтажки в Карелии

Пожарные эвакуировали людей из горящего многоквартирного дома в Сегеже В четверг в 8 часов 48 минут утра на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Спиридонова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии