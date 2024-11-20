В Подмосковье полицейские задержали местных жителей, которые подозреваются в вымогательстве миллиона рублей под вымышленным предлогом

«Сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Ногинское» Московской области задержаны двое местных жителей.
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