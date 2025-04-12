Слюсарь: силы ПВО отразили атаку ВСУ в Каменске и Шахтах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов ВСУ в Каменске и Шахтах, а также в трех районах области "Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах", - поделился Слюсарь.