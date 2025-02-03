Нашествие саранчи стало угрозой для части российских регионов

Одной из основных угроз новому урожаю в России, из-за аномально теплой зимы, станет саранча — в этом году с саранчой придется бороться в 21 субъекте страны, так как они будут находиться в зоне максимального риска.
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