Переход на российскую платформу бизнес-аналитики сам по себе не гарантирует улучшения отчетности. Если компания ограничивается переносом уже существующих дашбордов, вместе с ними в новую систему могут перейти разрозненные расчеты, ручные сверки и разные трактовки одних и тех же показателей.