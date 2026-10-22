Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о текущей ситуации в «Манчестер Юнайтед». Вчера «МЮ» под руководством Майкла Кэррика проиграл «Комо» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:4) и продлил серию без побед до 7 матчей.
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