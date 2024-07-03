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Несекретные материалы

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Китайская сверхглубокая: Пекин делает решительный шаг к разработке собственного нефтегаза

Китайская сверхглубокая: Пекин делает решительный шаг к разработке собственного нефтегаза

Новая китайская зонтичная компания, объединяющая все крупные государственные концерны, будет заниматься бурением сверхглубоких скважин для добычи нефти и газа, а также разведкой сланцевых пластов в Китае.

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