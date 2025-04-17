Мошенники обманули 120 тысяч людей с помощью пасхального Telegram-бота

Мошенники придумал схему обмана с помощью Telegram-ботов, которые обещают подарки в честь Пасхи.Мошенники создают Telegram-боты в преддверии Пасхи, в которых пользователям предлагаются выполнить определенные действия, а взамен обещают подарок.
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