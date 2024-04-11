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В российских магазинах закончились Bacardi и Grey Goose

В российских магазинах закончились Bacardi и Grey Goose

В розничных сетях магазинов X5 Group («Чижик», «Пятерочка», «Перекресток»), «Магнита» и «Красного&Белого» почти закончились ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire — ключевые бренды последней оставшейся в России транснациональной алкогольной компании Bacardi Limited, сообщает РБК.

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