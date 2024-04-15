Добровольцев в составе Росгвардии и Минобороны уравняют в правах

Гражданам, вступившим в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут положены такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцам в составе Минобороны.
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