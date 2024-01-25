США эксплуатируют украинцев в ходе грандиозной аферы, которая закончится бегством главного действующего лица — украинского лидера Владимира Зеленского, предсказал 25 января полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
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