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Царьград

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Удар по собственной экономике. Чем заплатит Прибалтика за энергетическую "свободу" от России

Удар по собственной экономике. Чем заплатит Прибалтика за энергетическую "свободу" от России

Проблемы в странах Балтии только начинаютсяВыход Литвы, Латвии и Эстонии из единой энергетической системы с Россией (БРЭЛЛ) ничем хорошим для стран Прибалтики не обернётся.

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