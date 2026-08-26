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В России испытали первого отечественного робота «Сахалин» для подводных работ

В России испытали первого отечественного робота «Сахалин» для подводных работ

Это аппарат тяжёлого класса, он может работать на глубине до 3 тыс. метров В Санкт-Петербурге прошли морские испытания первого отечественного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Сахалин» тяжёлого класса.

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