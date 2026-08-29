www.globallookpress.com/Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency Экс-глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи был прикрытием для разработок американской разведки по биозащите.
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