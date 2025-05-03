Астана будет транслировать Парад Победы на LED-экранах по всему Казахстану

Торжественный военный парад в честь 80-летия Победы увидят все жители Казахстана.Как сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана, праздничное мероприятие, приуроченное к юбилейной дате Великой Победы, будет показано в прямом эфире на всех республиканских телевизионных каналах, а также на LED-экранах в каждом уголке страны.