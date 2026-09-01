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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня во всех школах страны прозвенели первые звонки

Сегодня во всех школах страны прозвенели первые звонки

Ваш браузер не поддерживает видео. За парты в Крыму в День знаний сели более 200 тысяч детей, из них около 20 — это первоклассники.

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