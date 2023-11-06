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Московская биржа объявила о специальных условиях торгов на 6 ноября

Московская биржа объявила о специальных условиях торгов на 6 ноября

ПАО Московская Биржа сообщило, что в связи с проведением торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов 6 ноября 2023 года, в этот день будут действовать специальные условия торгов, установленные ранее приказами биржи .

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