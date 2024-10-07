Юлия Предыбайло: Доброе утро, сакчане!. По состоянию на 6.00 электроснабжение микрорайона ж/д вокзала восстановлено...

Доброе утро, сакчане!По состоянию на 6.00 электроснабжение микрорайона ж/д вокзала восстановлено, сотрудниками МВД и МЧС проведены мероприятия по обнаружению обломков БПЛА, проведены осмотры территорий образовательных учреждений.
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