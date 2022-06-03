Конгрессмен обвинил демократов в предвыборной политизации массовых убийств

Демократическая партия стремится перевести тему массовых убийств в США в предвыборную плоскость и атаковать вторую поправку к Конституции США, заявил конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин в интервью 3 июня телеканалу ABC.
Демократическая партия стремится перевести тему массовых убийств в США в предвыборную плоскость и атаковать вторую поправку к Конституции США, заявил конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин в интервью 3 июня телеканалу ABC.
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