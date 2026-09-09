Прощальная краса: Стихи об осени, которые хочется читать вслух

Осень — время, когда природа прощается с теплом, но делает это так красиво, что дух захватывает. В этих стихах — та самая прощальная краса, которую хочется произносить вслух, с чувством, не торопясь, наслаждаясь каждым словом, как глотком терпкого осеннего воздуха.