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Прощальная краса: Стихи об осени, которые хочется читать вслух

Прощальная краса: Стихи об осени, которые хочется читать вслух

Осень — время, когда природа прощается с теплом, но делает это так красиво, что дух захватывает. В этих стихах — та самая прощальная краса, которую хочется произносить вслух, с чувством, не торопясь, наслаждаясь каждым словом, как глотком терпкого осеннего воздуха.

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