Облигации Дом.РФ разместят на бирже в 2026 году

Купонный доход до оферты будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ + спред в 120 б.п., размещение организуют шесть банков, включая Газпромбанк и Sber CIB.
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